Миру не буде без відновлення цілісності України, - Мацеревич

Миру у світі не буде без відновлення територіальної цілісності України.

На цьому після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі в середу, коментуючи заяву Білого дому про необхідність деокупації Криму Росією, заявив міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич, інформує tvp.info.

"Немає можливостей відновити світовий лад без відновлення територіальної цілісності європейської країни, на яку напали. Жодна країна НАТО на це не може погодитися",- заявив Мацеревич.

Він додав, що ці слова з Білого дому підтверджують: усі підпорядковуються єдиним юридичним, політичним і моральним нормам.