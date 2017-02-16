На Рівненщині покарають директора закладу, де мерзли діти

На Рівненщині виник скандал у закладі для дітей із обмеженими можливостями. У Ясениницькому навчально-реабілітаційному центрі, де цілодобово перебуває 38 вихованців із вадами здоров’я, температура в кімнатах становила всього 13-14 градусів при нормі у 18-22 градуси.

Щоб з’ясувати ситуацію, створили робочу групу з представників обласного управління освіти, юристів та комунальників. У результаті службового розслідування з’ясувалося, що директор закладу самовільно знижував температуру, щоб зекономити на опаленні.

Керівник Ясениницького навчально-реабілітаційного центру свою провину визнав. «Підкупився, що вночі тарифи дешевші, тому отоплювали вночі, а з 9 до 14 години опалення вимикали. Бо якраз у цей час діти знаходяться на заняттях фізкультури, вони рухаються і не мерзнуть», - зазначив директор закладу Степан Копера.

Натомість на сьогодні температурний режим у навчально-реабілітаційному центрі відновлено. За словами начальника обласного управління освіти і науки Григорія Таргонського, він вже відповідає всім вимогам.

«У посадових обов’язках керівника закладу одним із пунктів є забезпечення там температурного режиму. А це 18-22 градуси тепла в кімнатах та 15-18 градусів у спортзалі та майстернях. Оскільки цього зроблено не було, а такий факт встановили, то наразі вживаються заходи з притягнення директора до адміністративної відповідальності. У нас зараз є його пояснювальна, і маємо правові підстави так зробити, - сказав Григорій Таргонський. - Вчора робоча група виїхала в заклад і температурний режим там відновлено».

Тепер подачу тепла у центрі моніторитимуть щодня. Разом із тим із керівниками інших інтернатних закладів Рівненщини, а їх є 19, планують провести нараду щодо дотримання температурних режимів.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне