На Волині мала батьківщина героя Небесної сотні залишається без дороги

Село Деревок Любешівського району має свого героя, Едуарда Гриневича, який загинув від кулі снайпера на Майдані у Києві. У рідному селі він і похований,та дорога, котра веде від траси Любешів – Камінь-Каширський у Деревок, а це всього три кілометри, така, що сюди неохоче їдуть рейсові автобуси. Напередодні третьої річниці розстрілу Небесної сотні мешканці Деревка можуть констатувати: обіцяний ремонт дороги у село, до місця, власне, останнього спочинку Едуарда Гриневича, не відбудеться. Про це стало відомо з наради у Волинській облдержадміністрації з питань ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення. По Любешівському району в перелік запланованих доріг включено лише одну, до села Судче, котра також давно чекає ремонтників. Це дорога, котра поєднує Волинь з сусідньою Рівненщиною та Білоруссю.

Дорогу до Деревка місцева влада не один раз називала «моральним обов’язком». Питання про ремонт трьох кілометрів дороги у Деревок піднімав на сесії обласної ради депутат минулого скликання від Любешівщини Олексій Приходько. Він пропонував депутатам прийняти навіть обласну програму «Дорога до Героя» – до місць поховань волинських хлопців, застрелених снайперами на Майдані і похованих у селах. Відповідні звернення до очільників області надсилали і Любешівські РДА та райрада. Та й крім деревківських трьох кілометрів Любешівський район має що ремонтувати, а фактично – реставрувати, бо то вже не дороги, а напрямки. Відрізаними від світу через бездоріжжя залишаються Мала Глуша і Щитинь, у Залаззя (були випадки) не могла доїхати швидка з району і людина помирала. Згідно з пропонованим облдержадміністрацією розкладом по госпітальних округах, Любешівський район мав би відійти до ковельського округу. Але 47 сіл району перебувають на відстані, більшій за пропонований кілометраж, і це при бездоріжжі. Тому, вважають земляки Едуарда Гриневича, навіть з цих міркувань треба було б лобіювати не тільки ремонт дороги у Деревок, а й в інші села району.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк