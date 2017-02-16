НАТО посилює військову присутність у Чорному морі, - Столтенберг

НАТО посилює військову присутність у Чорному морі та завершить розгортання бойових тактичних груп у Балтії та на території Польщі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за результатами засідання міністрів оборони країн Альянсу у четвер у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні ми схвалили два додаткових рішення стосовно морського простору: розширити військово-морську присутність НАТО у Чорному морі з метою покращення тренувань, проведення навчань, моніторингу ситуації, а також координації постійних військово-морських груп під час дій з іншими силами Альянсу у регіоні Чорного моря", - заявив генсек НАТО.

Він зазначив, що ці заходи доповнять сухопутну та повітряну присутність Альянсу у цьому регіоні, де на території Румунії розгорнута багатонаціональна бригада.

Столтенберг також повідомив про плани союзників завершити до червня передислокацію і розміщення у Литві, Латвії, Естонії та Польщі чотирьох бойових тактичних груп.

"Наші розгортання мають оборонний і виважений характер. Ми не будемо змагатися з Росією за кількістю солдатів, танків, літаків. Нашою метою є запобігання конфлікту, а не провокування його", - зауважив глава Альянсу.

Генсек НАТО наголосив, що це є чітким сигналом потенційному агресору.

Нагадаємо, що в НАТО схвалено новий план кіберзахисту і дій з використання кіберпростору.