Новий раунд переговорів з Кіпру завершився достроково

Черговий раунд переговорів про долю Кіпру завершився достроково через те, що лідер грецької громади острова Нікос Анастасіадіс покинув стіл переговорів.

За словами "президента" Північного Кіпру Мустафи Акинджі, Анастасіадіс заявив, що "йому більше нічого сказати", повідомляє Anadolu.

Коментуючи дії лідера грецької громади Кіпру, Акинджі зазначив, що рішення про повторну спробу діалогу залишається за грецькою стороною.

Попередній раунд переговорів, який відбувся в січні, також завершився без яких-небудь конкретних результатів.

Суперечка навколо Кіпру являє собою територіальний конфлікт між греко-кіпріотами і турко-кіпріотами.

У 1983 році північна громада турецької меншини самопроголосила себе Турецькою Республікою Північного Кіпру.

В той же час цей акт був засуджений у Резолюції Радбезу ООН і визнаний юридично недійсним. Досі новоутворену державу визнала лише Туреччина.