Омелян підписав наказ про корпоратизацію "Укрпошти"

Міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав наказ про припинення діяльності державного підприємства "Укрпошта" та створення публічного акціонерного товариства, про це повідомляє прес-служба відомства.

"Ми завершуємо процес корпоратизації держпідприємства. Створюється публічне акціонерне товариство "Укрпошта", де 100% акцій "Укрпошти" належать державі в особі Міністерства інфраструктури України", - заявив Омелян.

Рішення про створення акціонерного товариства вступає в силу з 1 березня.

Також був затверджений новий статут компанії, згідно з яким держава в особі Мінінфраструктури є засновником і єдиним акціонером "Укрпошти". Мінінфраструктури буде здійснювати функції з управління корпоративними правами держави, з кількістю акцій 6518597 шт. номінальною вартістю 1000,00 грн. кожна та загальною номінальною вартістю 6 млрд 518 млн 597 тис грн.

Також буде створено Наглядову раду у складі 7 членів, 5 з яких є незалежними директорами. Кандидати на посаду незалежних членів будуть обиратися через конкурсний відбір, порядок проведення якого визначається Кабміном.

Завершенням процедури реорганізації стане державна реєстрація компанії.