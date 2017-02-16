Пентагон підтримує посилення армії України

США продовжать надавати допомогу Україні для нарощування її військового потенціалу й рівня внутрішньої безпеки.

Про це заявила офіційний представник Пентагона Кортні Хіллсон, говорячи про результати зустрічі першого заступника голови Пентагона Роберта Уорка з головою МЗС Павлом Клімкіним, пише Ліга.net.

"Лідери обговорили нещодавню ескалацію насильства з'єднаними російсько-сепаратистськими військами на сході України, так само як і підтримку США України відносно посилення можливостей внутрішньої безпеки й професіоналізму Збройних сил", – говориться в повідомленні.

Уорк, запевнила прес-аташе відомства, сказав українському міністру, що США настроєні на серйозну підтримку незалежності й територіальної цілісності України.

"Він закликав Україну зберігати прихильність реформам, які приведуть до збільшення ефективності сил оборонного сектору", – процитувала вона Уорка.

Як відомо, 14 лютого 2017 року в Білому домі заявили, що Трамп очікує від Росії повернення Криму Україні й вжиття заходів для деескалації ситуації на Донбасі.

Представники Росії заявили, що Крим повертати не будуть.