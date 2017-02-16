Порошенко ініціював створення фонду для будівництва Меморіалу Героям Небесної Сотні

Президент України Петро Порошенко ініціював створення фонду для фінансування будівництва Меморіального комплексу Героям Небесної Сотні.
Глава держави зазначив, що створення Меморіалу є всенародним завданням.
"Найкращим пам'ятником Героям Небесної Сотні стане нова Україна, яку ми будуємо, і його спорудження все ще вимагає титанічних зусиль", - підкреслив Порошенко після вшанування воїнів, які брали участь у локальних конфліктах на території інших держав.
Виступаю не лише ініціатором, але й першим спонсором такого фонду, щоб допомогти йому не тільки добрим словом, а й грошима
— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 лютого 2017 р.
Джерело: Новое время