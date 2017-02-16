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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

Порошенко ініціював створення фонду для будівництва Меморіалу Героям Небесної Сотні

16 лютого, 2017 - 12:51
Фото АПУ

Президент України Петро Порошенко ініціював створення фонду для фінансування будівництва Меморіального комплексу Героям Небесної Сотні.

Глава держави зазначив, що створення Меморіалу є всенародним завданням.

"Найкращим пам'ятником Героям Небесної Сотні стане нова Україна, яку ми будуємо, і його спорудження все ще вимагає титанічних зусиль", - підкреслив Порошенко після вшанування воїнів, які брали участь у локальних конфліктах на території інших держав.

Джерело: Новое время
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