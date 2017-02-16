Революцію Гідності продовжують українські військові та суспільство, - Порошенко

Революція гідності наразі продовжується в Україні, зокрема, 72 бригада в Авдіївці, десятки тисяч контрактників та громадянське суспільство та гілки влади. Про це Президент Петро Порошенко заявив під час заходу зі вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, передає УНН.

"Зараз ми живемо в іншій державі, але Революцію гідності продовжують громадяни з загостреним відчуттям патріотизму. Революцію гідності зараз продовжує 72 бригада під Авдіївкою. І десятки тисяч контрактників, які свідомо обрали професію захисника вітчизни. Революцію гідності продовжують працівники Укроборонпрому, де випробовують зараз новий ракетний щит України. Революцію гідності продовжує громадянське суспільство в ролі суворого контролера влади. Зміни і зрушення в різних сферах життя, які втілюються різними гілками влади є також продовженням революції Гідності", - сказав він.