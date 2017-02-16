РНБО доручила уряду нейтралізувати загрози енергобезпеці України

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) доручила Кабінету міністрів невідкладно вжити вичерпних заходів щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України.

Про це йдеться в рішенні Ради, яку своїм указом від 16 лютого ввів у дію президент Петро Порошенко, інформує прес-служба РНБО.

"Кабінету міністрів України невідкладно вжити вичерпних заходів щодо диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну і створення резерву енергетичного вугілля", - говориться в документі.

Кабміну доручено забезпечити тимчасово, до повного подолання кризових явищ в енергетиці, припинення експорту з України вугілля марки антрацит.

Також у рішенні РНБО йдеться про ремонт пошкодженої транспортної інфраструктури (мостів, залізничних переходів тощо) у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.