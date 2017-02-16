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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

РНБО сьогодні розгляне питання енергетичної блокади, - Президент

16 лютого, 2017 - 13:48
Фото Миколи Тимченка, "День"

Президент України Петро Порошенко повідомив, що сьогодні Рада національної безпеки і оборони України розгляне питання енергетичної блокади. Про це прес-секретар Глави держави Святослав Цеголко повідомив у своєму мікроблозі у Twitter.

"Сьогодні РНБО розгляне питання енергетичної блокади", — процитував Президента Цеголко.

Зазначимо, 15 лютого Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до РНБО з проханням детально розглянути всі аспекти і вплив блокування постачання вугілля на життя українських громадянта вжити необхідні заходи.

Нагадаємо, 15 лютого уряд ухвалив рішення про надзвичайні заходи в енергетиці. Рішення було прийнято на фоні блокади активістами на залізниці поставок вугілля з Донбасу.

Джерело: День
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