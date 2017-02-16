"Шахтар" переміг "Сельту" у Лізі Європи

Донецький "Шахтар" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи переміг на виїзді іспанську "Сельту"

Для "Шахтаря" зустріч у Віго була першою офіційною у 2017 році. Проте, саме донеччани відкрили рахунок у матчі, передає Еспресо.

На 27-й хвилині після стрімкої контратаки Марлос вийшов один на один, переграв голкіпера, але влучив у захисника "Сельти". Першим на добиванні опинився аргентинський форвард Густаво Бланко-Лещук, який переправив м'яч у сітку, відзначившись голом уже у своєму дебютному матчі за "Шахтар".

По перерві "Сельта" перехопила ініціативу і створила кілька небезпечних моментів поблизу воріт Андрія П’ятова, але реалізувати їх не змогла. "Шахтар" переміг 1:0.

Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перший матч

"Сельта" (Іспанія) – "Шахтар" (Україна) 0:1

Гол: Бланко-Лещук, 27.

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Мальо, Кабраль, Кастро, Радоя (Хосабед, 74), Васс, Ернандес, Бонгонда (Сісто, 58), Гвідетті (Россі, 84), Аспас.

"Шахтар": Пятов, Ракицький, Ордець, Срна, Ісмаїлі, Марлос (Азеведо, 90), Малишев, Дентінью (Коваленко, 46), Фред, Тайсон (Бернард, 84), Бланко-Лещук.

Попередження: Ордець (40), Тайсон (45), Срна (45), Радойя (67), Васс (71), Аспас (75), Малишев (75), Ракицький (81).