Сьогодні в АТО загинули троє українських військових, - прес-центр

З початку доби внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загинуло троє українських військових, ще четверо поранені.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

“Загалом зафіксовано 35 обстрілів. На жаль, троє наших військових загинуло, четверо - поранено”, - йдеться в повідомленні.

"На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Кам'янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї знову ж – Кам'янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вів вогонь снайпер", - зазначили в штабі.

На луганському напрямку зі 120-мм і 82-мм мінометів бойовики обстріляли Кримське, а з гранатометів і стрілецької зброї - Лобачеве та Новоолександрівку.

"На маріупольському напрямку зі 120-мм мінометів загарбники обстрілювали Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар'їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку", - повідомили в штабі.