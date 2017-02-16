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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

США не готові до військової співпраці з РФ, - Меттіс

16 лютого, 2017 - 16:04
Фото з сайту 112.ua

США поки що не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі у спільній боротьбі проти бойовиків "Ісламського держави" в Сирії.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє Assocaited Press.

За словами Меттіса, США продовжать проводити політичну роботу з урядом президента Росії Володимира Путіна, щоб спробувати знайти спільну мову.

Він додав, що Росія повинна "проявити себе" і дотримуватися міжнародного права.

Як відомо, США припинили військові відносини з РФ після російської анексії Криму в 2014 році.

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