США не готові до військової співпраці з РФ, - Меттіс

США поки що не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі у спільній боротьбі проти бойовиків "Ісламського держави" в Сирії.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє Assocaited Press.

За словами Меттіса, США продовжать проводити політичну роботу з урядом президента Росії Володимира Путіна, щоб спробувати знайти спільну мову.

Він додав, що Росія повинна "проявити себе" і дотримуватися міжнародного права.

Як відомо, США припинили військові відносини з РФ після російської анексії Криму в 2014 році.