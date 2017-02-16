США очікують, що РФ виконуватиме Мінські угоди, - Тіллерсон

Москва повинна виконувати свої зобов’язання щодо України.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Бонні, передає Reuters.

"Ми шукаємо спільний грунт для співпраці і в той же час очікуємо від Росії, що вона дотримуватиметься своїх зобов’язань за Мінськими угодами і працюватиме над деескалацією насильства в Україні" - сказав він.

Нагадаємо, що США поки що не готові до військової співпраці з Росією, в тому числі у спільній боротьбі проти бойовиків "Ісламського держави" в Сирії.