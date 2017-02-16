США закликали ОБСЄ моніторити суд над Миколою Семеною

Постійне представництво Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ письмово звернулося до керівників кількох структур даної організації, наполягаючи, що вони мають взяти на контроль судовий процес щодо українського журналіста Миколи Семени, пише "Європейська правда".

Про це йдеться у листі в.о. керівника дипмісії Кейт Марі Бйірнс на адресу керівника СММ ОБСЄ Ертурула Апакана, директора БДІПЛ ОБСЄ Мішеля Георга Лінка та спецпредставника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович, датованому 15 лютим.

"Громадські організації закликали міжнародну спільноту моніторити цей судовий процес. США вважає, що ОБСЄ повинно відповісти на цей заклик", - йдеться у листі американської дипмісії.

"Ми закликаємо вас як голів місій ОБСЄ, відповідальних за відстеження ситуації з правами людини в Україні, та інституцій, що сконцентровані на правах людини та фундаментальних свободах, скоординувати зусилля та забезпечити моніторинг судового процесу щодо пана Семени", - наполягає офіційна представниця США.

У листі міститься нагадування про те, що Миколу Семену арештували через "підривання цілісності РФ у ЗМІ", через що йому загрожує 5 років позбавлення волі.

В документі, який представляє позицію США, також наголошено, що звинувачення на адресу Семени висунула «російська окупаційна влада», а журналіст був відомий через статті "з критикою кримського де-факто уряду та російської окупації".