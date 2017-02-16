Столтенберг заявив про рішення НАТО посилити присутність в Чорному морі

НАТО прийняло рішення посилити присутність в Чорному морі, повідомив глава Альянсу Йенс Столтенберг.

"Ми будемо збільшувати присутність в Чорному морі, але це буде оборонна присутність, і ні в якому разі не буде направлена на провокації конфліктів або на зростання напруженості - це один елемент у збільшенні оборонної сили НАТО", - сказав він на прес-конференції в Брюсселі, пише Інтерфакс-Україна.

При цьому він підкреслив, що всі дії будуть відповідати міжнародним зобов'язанням і конвенції Монтре.

Раніше Столтенберг заявив, що країни-учасниці Альянсу погодилися з вимогою США збільшити витрати на оборону. За його словами Литва і Румунія вже зобов'язалися збільшити оборонні витрати до рівня 2% від ВВП найближчим часом.