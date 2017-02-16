Телеканал ZIK став загальнонаціональним мовником

Відповідно до рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, телеканал ZIK стає загальнонаціональним мовником і охоплюватиме 100% території України.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

«Курс на розширення мовлення і збільшення аудиторії ZIK взяв два роки тому. Наш сьогоднішній результат – це злагоджена робота команди та професійна «впертість» у досягненні мети. Дякую усім, хто долучився до становлення ZIKу повноцінним національним телеканалом!», – коментує рішення Нацради Ігор Туркевич, генеральний директор медіа-холдингу ZIK.