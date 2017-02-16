Може найважливішим із наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнавати себе.
Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

Телеканал ZIK став загальнонаціональним мовником

16 лютого, 2017 - 16:54
Фото з архіву "Дня"

Відповідно до рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, телеканал ZIK стає загальнонаціональним мовником і охоплюватиме 100% території України.

Про це повідомляє прес-служба телеканалу.

«Курс на розширення мовлення і збільшення аудиторії ZIK взяв два роки тому. Наш сьогоднішній результат – це злагоджена робота команди та професійна «впертість» у досягненні мети. Дякую усім, хто долучився до становлення ZIKу повноцінним національним телеканалом!», – коментує рішення Нацради Ігор Туркевич, генеральний директор медіа-холдингу ZIK.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...