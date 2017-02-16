Територія на Яворівщині не годиться для полігону з переробки ТВП зі Львова

Сьогодні під час засідання науково-експертної групи під головуванням Ігоря Юхновського комісія надала висновки стосовно земельної ділянки площею 12,8 га у Яворівському районі – на території колишнього гірничо-хімічного підприємства «Сірка», яка пропонувалася для полігону твердих побутових відходів і будівництва сміттєпереробного заводу.

Вивчивши ситуацію щодо ділянки на території «Сірки», проаналізувавши наявні в ТзОВ «Інститут «Гірхімпром» дані, науково-експертна група дійшла висновку, що запропонована земельна ділянка перебуває у карстово небезпечній зоні, де, відповідно до державних будівельних норм, облаштування полігонів не допускається. Також комісія констатувала, що ділянка не відповідає вимогам ДБН у частині їх дотримання щодо відстаней до відкритих водойм, культурно-оздоровчих об’єктів, водозаборів, заповідних територій національного та європейського значення.

На ділянці проявляються невідповідні нормативам ознаки повторюваності вітрів різних напрямків (рози вітрів) стосовно житлової забудови, зон відпочинку та інших місць масового перебування населення за межами санітарно-захисної зони об’єкта.

«Упродовж останніх років відбулися глибокі незворотні зміни в ландшафтно-геологічній структурі довкола промислового майданчика «Сірки» та інших територій Яворівського району, – зазначали члени експертної групи. – На місці сірчаних кар’єрів утворились великі озера орієнтовною площею 700 га. Недалеко від промислового майданчика протікає річка Шкло, яка впадає у річку Сян, далі – у Віслу басейну Балтійського моря». Відтак, на думку експертів, все це робить цілковито неприпустимим створення сміттєсховищ та екологічно загрозливих підприємств на цій території.

Також науково-експертна група вважає неможливим використання промислового майданчика підприємства «Сірка» для будівництва полігону ТПВ і сміттєпереробного заводу.

«Оцінюючи загальну ситуацію і критичний стан з накопиченням та вивезенням відходів як у місті Львові, так і в районах області, науково-експертна група рекомендує органам місцевого самоврядування громад краю об’єднати зусилля і ресурси для спільного подолання «сміттєвої кризи» на теренах Львівщини», – йдеться у висновках роботи науково-експертної групи.

Експерти звертаються до громад Львівщини з проханням допомогти громаді Львова у скрутній ситуації, що склалася з вивезенням відходів з території міста – шляхом сприяння почерговому, в узгоджених обсягах прийняттю відходів Львова на своїх сміттєзвалищах до часу спорудження санітарно безпечного підприємства з обробки ТПВ. «Таке підприємство знешкоджуватиме не лише сміття зі Львова, а й з інших територій Львівщини», – обіцяють експерти.

Залишається тільки знайти відповідну земельну ділянку…

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів