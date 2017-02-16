У Львові демонструють кращі роботи із кафедри художнього дерева ЛНАМ

В галереї Львівської національної академії мистецтв представили виставку "The wood". На ній представлені кращі роботи кафедри художнього дерева академії. Загалом глядачам представлено близько 50 робіт від 20 авторів. Це кращі твори з тих найкращих, які молодь робила як дипломну роботу, курсову чи як творче завдання.

За словами викладачів кафедри, вони вже й не пам'ятають, коли останній раз була виставка їх вихованці. Припускають, що років 30 тому, а то й більше. Тому ця виставка має на меті показати високий професійний рівень студентів кафедри художнього дерева ЛНАМ та відкрити глядачеві нові формотворчі, естетичні та концептуальні можливості традиційного матеріалу, який ніколи не втратить своєї актуальності.

На виставці представлені декоративні панно, рельєфи, різьблений декор, скульптурна пластика, сучасні меблі, елементи предметного дизайну, концептуальні інсталяції тощо, виконані із найбільш популярного у всі часи матеріалу – натурального дерева різних порід та фактур. У деяких роботах зустрічається і синтез матеріалів: поєднання із елементами металу, текстилю, скла, кераміки чи каменю. Досить цікавою і водночас складною є серія робіт у вигляді музичних інструментів. Крісло-гітала, крісло-кобза, крісло-волинка - не лише естетично милують око глядача, а ще й є комфортними у побуті.

"Чудесні майстри і прекрасні студенти показали дуже високу мистецьку якість робіт. І дуже хорошу ремісничу майстерність", - прокоментувала виставку декан факультету декоративно-прикладного мистецтва Галина Кусько.

Цією виставкою факультет декоративно-прикладного мистецтва святкує своє сімдесятиліття. Адже в його складі три найстарші кафедри академії: текстилю, кераміки та, власне, художнього дерева.





Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора