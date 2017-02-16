У НАТО схвалили новий план кіберзахисту після хакерських атак

У НАТО схвалено новий план кіберзахисту і дій з використання кіберпростору. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми затвердили оновлений план кіберзахисту і план дій з використання кіберпростору як оперативного середовища", - заявив Столтенберг.

Також генсек повторив, що кібербезпека - це ще один важливий пріоритет для НАТО.

"Ми вже посилили захист наших мереж, створили групи швидкого реагування на кіберінциденти і допомагаємо союзникам зміцнювати киберзахист", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, 2016 р. кількість кібератак на НАТО збільшилася на 60% в порівнянні з попереднім роком і досягла близько 500. Країни Альянсу повідомили про причетність Російської Федерації до здійснення кібератак на їхні установи.