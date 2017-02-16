У Пакистані стався вибух у храмі, 50 людей загинули

У Пакистані стався вибух в одному з суфійських храмів на півдні країни, загинули щонайменше 50 людей, передає Al Jazeera.

Вибух стався в суфійській святині Лал Шахбаз Каландар в місті Сехван в провінції Сінд під час масового виконання суфійського ритуалу .

"Величезний натовп зібрався в храмі, і там відбувся дуже великий вибух", - повідомив Сикандар Мандро, міністр охорони здоров'я Сінда.

Він додав, що медичні установи в Сехвані не обладнані для прийняття великої кількості постраждалих, тому перший пріоритет влади зараз - надати допомогу пораненим.

Згідно з уточненими даними місцевої поліції, жертвами теракту стали щонайменше 50 пакистанців, поранено 200 осіб. Правоохоронці також повідомили, що вибух прогримів всередині комплексу біля воріт. Імовірно, вибух здійснив смертник - він кинув гранату, яка не спрацювала, і потім привів в дію пояс шахида.