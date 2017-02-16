У Тернополі - гостра дискусія про зміни до генерального плану міста

«Генеральний план Тернополя: відвертий дерибан землі чи маніпуляція політиків». Під такою назвою в прес-клубі відбувся круглий стіл, в якому взяли участь депутати, посадовці міськради, правозахисники, громадські активісти, журналісти. Розмови про генеральний план Тернополя точаться довго і ось-ось зміни до нього мали би затвердити на котромусь із сесійних засідань міської ради. До речі, найближче заплановане на 24-те лютого. Проте думки депутатів розділилися, громадські активісти — проти, оскільки на їхню думку документ громаді показують фальшивий, а у разі ухвалення його, почнеться тотальна забудова Тернополя у зелених зонах. Чиновники самоврядного органу у відповідь виправдовуються за принципом: найкращий захист, то напад. Розпочав засідання круглого столу модератор заходу Василь Томчишин, який наголосив: «Я би хотів, щоби ми всі разом розуміли, що ця площадка не є кимось заангажованою, що це не проводиться кампанія проти когось. Я би хотів, щоби жителі міста за допомогою висвітлення в ЗМІ розуміли, що відбувається в обласному центрі навколо генерального плану».

Депутат, журналіст, голова постійної комісії міської ради з питань природокористування, приватизації, продажу та оренди землі Андрій Шкула не підтримує запропонований проект змін до генерального плану Тернополя і не голосуватиме за нього. «Я вважаю і публічно про це говорю, що частина цих змін покликана просто приховати маніпуляції і злочини попередніх років — тоді, коли земельні ділянки давали там, де не можна давати. Мова про парки, зелені зони, ту історичну частину міста, де в принципі не могло бути багатоповерхової житлової забудови чи комерційної, — зазначив Андрій Шкула і додав: — Щоби кожен з депутатів міської ради, ідучи на пленарне засідання, був свідомий того, що таке генплан, в чому його проблема, кожному депутату я розіслав порівняльну характеристику справжнього генплану, який знаходиться в секретному відділі міськради і в «Дніпромісті» — в організації, яка його виготовляла, і того генплану, який є на сайті міської ради, який декілька разів «перезаливався» і який відрізняється від справжнього генплану. Його міськрада називає копією чи адаптованою копією, а насправді це — маніпуляція тому, що це є «підмальована» версія, діючого генерального плану. І «підмальована» вона якраз в тих частинах, які я скинув депутатам». Окрім того, за словами Андрія Шкули, ту ж порівняльну характеристику він опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці. Його думку поділяє юрист, громадський активіст Олена Степанова. «На сьогодні порушене кримінальне провадження по факту фальсифікації генерального плану. Зокрема, це кримінальне провадження порушене за моєю заявою. Були допитані, як свідки — я, пан Андрій, були допитані ще спеціалісти в сфері містобудування. Фактично, якби не було ознак злочину, то це би кримінальне провадження не порушувалося. Наразі воно знаходиться на стадії розслідування», — розповіла правозахисник.

Головний архітектор Тернополя Василь Бесага називає дії активістів провокацією. «Ну, як завжди, одні і ті самі люди завжди роблять цю провокацію: не правильно, не добре, підмальовують і так далі. Те, що генплан — це є стратегічний розвиток міста — знають всі. Я щось не можу зрозуміти, де були активісти з 1980-го року по 2008-ий рік? Чому генплан за роки незалежності навіть не розглядався?» — зазначив посадовець.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль