У Тернополі моляться за мир перед святинею з особистої захристії Папи Римського

З 16-го по 22-ге лютого найдавніша Чудотворна ікона Лику Христового з Едесси перебуватиме в Тернополі — у Катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії. Людський потік до головного храму Української Греко-Католицької церкви обласного центру більшає і більшає. Не зважаючи на те, що доводиться стояти у черзі в холодну погоду, усі щасливі. Лунають молитви, в руках образки з Чудотворним Ликом Христа, які потім прикладають до однієї з найбільших християнських святинь світу, аби вони набули чудодійної Божественної сили.

Пані Надія каже: «Прийшла приклонитися до Господа Ісуса Христа Сина Божого. Ми Його дуже любимо і без Нього жити не можемо. Як не прийти? Обов’язково». Щоби всі охочі могли підійти до найдавнішої Чудотворної ікони Лику Христового з Едесси — святині з особистої захристії Папи Римського у Ватикані, храм буде відкритим цілодобово. Настоятель Кафедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії УГКЦ отець Орест Павліський розповідає «Дню»: «22-го лютого вночі ікона покине храм і вона вже відлітає до Ватикану. До цього часу старалися якомога більше прикласти зусиль до організації потоку людей. Люди йдуть з великим трепетом, напевне, з великим особистим бажанням випросити в Бога для України миру, для родин — щастя, мирного неба над головою».

Лише втретє найдавніша Чудотворна ікона Лику Христового з Едесси покинула Ватикан — свого часу вона перебувала в музеї у Франції, у 2015-му році — була виставлена для поклоніння в Соборі Святого Юра у Львові і 12-го лютого прибула на Тернопільщину. Протягом чотирьох днів прочани молилися перед Нерукотворним Образом Спаса в Марійському Духовному центрі у Зарваниці. У Тернополі вірян очікують із Закарпаття, Львівщини, Івано-Франківщини, із-закордону.

Лариса ОСАДЧУК, Тернопіль