Україна збільшила частку атомної енергетики з 47% до 60%, - Президент

Україна різко збільшила частку атомної енергетики в загальному енергетичному балансі - з 47% вона стрімко наближається до 60%.

Про це Президент України Петро Порошенко заявив під час засідання Ради національної безпеки і оборони, повідомляється на сайті глави держави.

"Мені приємно повідомити, що ми різко збільшили долю атомної енергетики в загальному енергетичному балансі. Було 47%, зараз стрімко наближається до 60%. А це мільйони тонн вугілля, якого більше не потребує Україна", - сказав він.

Президент також привітав факт розробки проектів модернізації генеруючих потужностей, які використовують антрацитове вугілля, та переведення їх на використання вугілля газової групи.

"Мова йде про суттєве збільшення коефіцієнту корисної дії і забезпечення, щоб вони працювали на будь-яких видах пального. Незважаючи на те, що на це потрібно 2-3 роки, ця робота має розпочатися негайно", - наголосив глава держави.

За словами Порошенка, сьогоднішнє засідання також присвячене аналізу та контролю виконання цілої низки заходів, які пов’язані з рішеннями РНБО, що приймалися в 2014-2016 роках.

Крім того, Президент повідомив про свої домовленості з польськими та китайськими партнерами щодо модернізації українських енергогенеруючих компаній.

"Ми про це говорили з моїми польськими колегами щодо можливості залучення кредитних ресурсів і під час моєї нещодавньої зустрічі з Президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб переорієнтувати китайське кредитування. Для цього є усі необхідні позиції", - зазначив Порошенко.