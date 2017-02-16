Українська команда перемогла у конкурсі Європейського суду з прав людини

Команда національного університету "Києво-Могилянська Академія" (НаУКМА) перемогла у престижному конкурсі правників Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляється на сторінці у Facebook команди факультету правничих наук НаУКМА.

"Команда Києво-Могилянської Академії перемогла у конкурсі Європейського суду з прав людини European Human Rights Moot Court Competition!", – йдеться у повідомленні.

НаУКМА на конкурсі представляли Олег Дикий, Софія Костомарова, Андрій Влайко, Марія Новікова і тренер Ольга Асадча.

Крім того, повідомляється, що українська команда "перемогла у номінації "заява позивача", а Олег Дикий став "кращим оратором" у фіналі".