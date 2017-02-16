Українські депутати у Польщі вшанували пам'ять загиблих солдатів УНР

З 15 по 18 лютого перебуває офіційна делегація народних депутатів України - членів депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща, яку очолюють народні депутати України Оксана Юринець (БПП) та Микола Княжицький (Народний Фронт).
Про це повідомляє Еспресо.TV.
16 лютого за участі членів української делегації та представників польсько-
Під час візиту народні депутати України планують обговорити з польскими колегами питання подальшої співпраці України та Польщі.
Неодноразово обидві сторони заявляли, що попри масові провокації навколо українсько-польських відносин, Польща та Україна залишаються стратегічними партнерами і наголошують, що історію потрібно залишити історикам, а двосторонні зв'язки будувати з урахуванням перспектив співпраці у майбутньому.