Українські депутати у Польщі вшанували пам'ять загиблих солдатів УНР

З 15 по 18 лютого перебуває офіційна делегація народних депутатів України - членів депутатської групи з міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща, яку очолюють народні депутати України Оксана Юринець (БПП) та Микола Княжицький (Народний Фронт).

Про це повідомляє Еспресо.TV.

16 лютого за участі членів української делегації та представників польсько- української парламентської групи Сейму та Сенату Республіки Польща на чолі з Міхалом Дворчиком (Право і Справедливість), відбулося урочисте покладання вінків на Православному Цвинтарі Варшави на могилах генерала Марка Безручка, похованні солдатів армії Симона Петлюри, до Пам'ятника Голодомору та похованні солдатів армії УНР.

Під час візиту народні депутати України планують обговорити з польскими колегами питання подальшої співпраці України та Польщі.

Неодноразово обидві сторони заявляли, що попри масові провокації навколо українсько-польських відносин, Польща та Україна залишаються стратегічними партнерами і наголошують, що історію потрібно залишити історикам, а двосторонні зв'язки будувати з урахуванням перспектив співпраці у майбутньому.