Український біатлоніст Семенов потрапив до квіткової церемонії ЧС-2017

В австрійському містечку Гохфільцен відбулася індивідуальна гонка серед чоловіків. Зазвичай представники сильної статі не надто вражають досягненнями, проте індивідуальна гонка завжди була головним сподіванням на медалі як на етапах Кубка світу, так і на головному змаганні сезону – чемпіонаті світу.

На жаль, у звітній гонці зачепитися за медалі так і не вдалося, але потрапити до квіткової церемонії зміг Сергій Семенов. Перший вогневий рубіж Сергій пройшов з ідеальною влучністю, тоді як два головні лідери – Мартен Фуркад та Антон Шипулін – синхронно схибили. Другий вогневий у Сергія теж вдався, а от третій підхід був уже не таким райдужним: лідер української команди заробив одну хвилину штрафу. Заключну стрільбу Сергій знову провів ідеально, але вже на виході із позиції програвав Мартену Фуркаду, який схибив на хвилину більше, однак ходом всерйоз виграв у нашого біатлоніста. У проміжному фінішному протоколі Сергій був другим, проте після нього стартувало ще чимало лідерів. Проте результати були більш ніж несподіваними. Справжню сенсацію створив 36-річний біатлоніст зі Сполучених Штатів Америки Лоуелл Бейлі. За свою кар’єру американець підіймався на подіум, проте на найвищу сходинку п’єдесталу він здійнявся вперше. Провівши чотири вогневі рубежі без жодної хиби, Бейлі рвав жили на останньому колі, щоб виграти секунди у головного переслідувача чеха Ондржея Моравеця. І це йому вдалося. У підсумковому протоколі Лоуелл Бейлі виграв 3,3 секунди. Срібним призером гонки став чех Ондржей Моравець, який також ідеально відстрілявся на всіх вогневих рубежах. Замкнув трійку лідерів Мартен Фуркад, котрий, попри дві хвилини штрафу, продемонстрував феєричну швидкість і достроково забезпечив собі малий кришталевий глобус у цьому виді дисципліни. Щодо нашого співвітчизника Сергія Семенова, то у фінішному протоколі він виявився п’ятим, потрапивши до квіткової церемонії. За ходом гонки Сергія потіснив німецький біатлоніст Ерік Лессер.

Інші українці продемонстрували далеко не ідеальні результати. Всерйоз наших співвітчизників підвела робота на вогневих рубежах. Дмитро Підручний зупинився за крок від залікової зони, посівши 41-у сходинку. На кожному вогневому рубежі Дмитро припускався хиби, тож наслідком стали 4 хвилини 22 секунди відставання від лідера. Руслан Ткаленко посів 70-у сходинку, схибивши 5 разів. Найнижчу 80-у позицію зайняв Олександр Жирний, котрий «настріляв» аж сім штрафних хвилин.

Богдан ПРОСКУРОВ