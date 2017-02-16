В Україні набув чинності надзвичайний стан в енергетиці

Надзвичайний стан в енергетиці України, згідно з розпорядженням уряду, з 16 лютого набув чинності.

Розпорядження №103 від 15 лютого свідчить, що НС триватиме впродовж місяця - до 17 березня 2017 року.

Рішенням Кабміну передбачено застосування графіків погодинного відключення електроенергії кінцевим її споживачам.

Крім того, передбачено регулярний техогляд енергоблоків атомних електростанцій у вихідні дні з метою зниження навантаження на енергоблоки і, в разі необхідності, розвантаження енергоблоків

Задекларованою метою НС є також економія споживання антрацитового вугілля, передають Українські новини. У Міненерго вважають, що НС дозволить заощадити від 300 до 350 тисяч тонн антрацитового вугілля.

Надзвичайний стан в енергетиці було затверджено Кабміном 15 лютого в ході позачергового засідання.

Подібні заходи пов'язані з повною блокадою постачання вугілля-антрациту з окупованих територій Донбасу і, відповідно, перебоями постачання вугілля на теплові електростанції України.