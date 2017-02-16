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Євген Маланюк, український письменник, поет, публіцист, літературний критик

В Україні поліція 18-22 лютого переходить на посилений режим, - Шкіряк

16 лютого, 2017 - 16:32
Фото з архіву "Дня"

У період з 18 по 22 лютого всі підрозділи МВС переходять на посилений режим несення служби.

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк сказав на брифінгу у четвер, повідомляє Укрінформ.

"У період, коли відбуваються масові заходи за участю великої кількості людей, зростає рівень терористичної загрози. Ми говоримо про те, що під час запланованих заходів 18-22 лютого рівень терористичної загрози буде підвищений. Саме тому всі правоохоронні органи, зокрема у Києві, переходять на посилений режим несення служби", - сказав Шкіряк.

За його словами, СБУ спільно з підрозділами Нацполіції проведуть контртерористичні заходи. Всі підрозділи МВС будуть захищати право українців на мирні зібрання.

Джерело: Укрінформ
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