В Україні поліція 18-22 лютого переходить на посилений режим, - Шкіряк

У період з 18 по 22 лютого всі підрозділи МВС переходять на посилений режим несення служби.

Про це радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк сказав на брифінгу у четвер, повідомляє Укрінформ.

"У період, коли відбуваються масові заходи за участю великої кількості людей, зростає рівень терористичної загрози. Ми говоримо про те, що під час запланованих заходів 18-22 лютого рівень терористичної загрози буде підвищений. Саме тому всі правоохоронні органи, зокрема у Києві, переходять на посилений режим несення служби", - сказав Шкіряк.

За його словами, СБУ спільно з підрозділами Нацполіції проведуть контртерористичні заходи. Всі підрозділи МВС будуть захищати право українців на мирні зібрання.