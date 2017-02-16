Вінницькі майстрині напророкували ранню весну і гарний урожай

У світлиці Вінницького обласного центру народної творчості відкрилася перша виставка творчих здобутків майстринь з етномайстерні «Коло». Всього в експозиції представили майже дві сотні виробів народного мистецтва. Це керамічні іграшки і миски Вікторії Ніколаєвої, писанки та колекційні старовинні килими Наталі Сентемон, ляльки-мотанки і віночки з воску Юлії Власюк, а також велетенські витинанки Насті Філінської. Оформленням виставки і її фотонаповненням займалася Інна Єрмакова. Приурочили експозицію до Стрітення, а назвали символічно – «Як півень води нап’ється».

«На Стрітення прокидається наша земля і наші предки вірили, що в цей час Дажбог посилає з вирію пташок з ключами, які відмикають землю від зимової сплячки. І півень у цей день має дуже велике значення, бо це тотемний птах, птах-оберіг. Діди-прадіди вважали, якщо півень перестане співати, то настане кінець світу. А якщо на Стрітення води нап’ється, то навесні трави напасеться, тобто буде урожай і достаток. Зважаючи на те, що головне завдання нашої етномайстерні популяризувати українські традиції і берегти культуру ми вирішили не просто презентувати першу виставку наших творчих здобутків, але й провести народні обряди, характерні для Стрітення, та заспівати автентичних веснянок на честь перемоги весни над зимою», – розповідає майстриня «Кола» Юлія Власюк.

Під час відкриття виставки дівчата співали веснянки, які записали вінницькі етнографи у старожилів південно-західних районів області. А ще проводили обряди і запускали до світлиці справжнього півня, який, напившись води посеред зали, напророкував ранню весну і гарний врожай. По завершенні презентації майстрині частували гостей короваєм та жайворонками, які спекли власноруч.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора