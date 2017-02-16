ЄС: Блокада Донбасу може викликати серйозну енергетичну кризу в Україні

У Євросоюзі вважають, що торговельна блокада Донбасу може призвести до серйозної енергетичної кризи в Україні. Про це повідомляє "УНІАН".

"Блокада залізничного сполучення між районами, які перебувають під контролем уряду, і тими, які зараз за межами його контролю, суперечить необхідному комплексному підходу до українських громадян, які проживають на непідконтрольній території. Ті, хто відповідають за блокаду, повинні припинити свої дії, а влада повинна вирішити цю проблему в першочерговому порядку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через блокаду під загрозою може опинитися експлуатація великих електростанцій.

"Це може викликати серйозну енергетичну кризу в країні, що вплине на громадян України з обох сторін лінії зіткнення", - зазначено в повідомленні.

Зазначимо, що сьогодні набуло чинності розпорядження Кабміну про введення надзвичайного режиму з енергетики.

Рішення було прийнято без заперечень. До цього в ході обговорення проекту рішення прем'єр повідомив, що звернувся до РНБО з приводу блокади, яка ведеться неподалік лінії розмежування на Донбасі. Міністр енергетики Ігор Насалик допустив віялові відключення для збалансування вироблення і споживання електроенергії.

Нагадаємо, в Україні вже третій тиждень триває блокада залізничних шляхів, по яких поставляється вугілля з окупованих територій Донбасу. Гройсман заявив, що не бачить альтернативи постачання вугілля з підприємств на окупованому Донбасі для того, щоб забезпечити теплопостачання.