ЄС та Канада мають бути на чолі міжнародної економіки, - Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що ЄС та Канада повинні бути на чолі міжнародної економіки у важкі часи, наголосивши на важливості торговельної угоди CETA.

Про це він заявив у четвер, 16 лютого, в Європарламенті, на наступний день після того, як ЄП проголосував за ратифікацію Всеосяжної економічної й торговельної угоди (CETA) між ЄС і Канадою, передає "Європейська правда".

"Весь світ отримує вигоду від сильного Європейського Союзу", - сказав він.

"Ми знаємо, що в ці часи, ми повинні наважитися на те, щоб очолювати міжнародну економіку, а не просто бути об'єктом її капризів", - сказав Трюдо.

За його словами, канадці та європейці підтримають цю угоду, якщо вона створить більше робочих місць та покращить їхнє життя.

"Із CETA ми разом створили щось важливе, особливо в цей момент, на вашому континенті та на моєму. І тепер треба, щоб це запрацювало для людей. Якщо ми будемо успішними в цьому, то CETA стане зразком для інших торгових угод", - сказав Трюдо, зазначивши, що це лише початок для Канади та ЄС.

Нагадаємо, Європарламент 15 лютого проголосував за ратифікацію Всеосяжної економічної і торговельної угоди (CETA) між ЄС і Канадою.

Після схвалення євродепутатами вже з квітня можливе тимчасове застосування угоди – до того часу, як її ратифікують національні парламенти.