Загрози гібридної війни цілком реальні, - прем'єр Литви

Литва з усією серйозністю ставиться до гібридних загроз, особливо зважаючи на зростання кількості кібератак і вплив російської пропаганди в країні.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс в інтерв’ю Euractiv.

"Ми повинні розуміти, що існують загрози гібридної війни, що ці загрози цілком реальні, і ми маємо співпрацювати в НАТО зважаючи на ці загрози. Ми вже почали розгортання посиленої передової присутності в країнах Балтії та Польщі. Ми докладаємо великі зусилля, щоб збільшити видатки на національну оборону, на підвищення нашої обороноздатності", - сказав Скверняліс.

Прем'єр нагадав, що в останні місяці було скоєно кілька кібератак протии литовських офіційних установ.

Крім того, є величезна пропаганда з російської сторони, яка йде з екранів російського ТВ на аудиторію у Литві, існують так звані "громадські організації", які функціонують від Росії в Литві.

"Росія каже, що не бере участь у подіях на сході України, але ми бачимо це інакше. Росія заявляє, що не має нічого спільного зі збитим малайзійським авіалайнером. Ми можемо сказати, що це неправда. Ми можемо робити висновки самі, і ми бачимо, що слова дуже сильно розходяться зі справами", - додав він.