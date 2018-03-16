Актор фільму "Кіборги" атовець Роман Семисал заспівав у дуеті із сестрами Тельнюк

Прем’єра пісні відбулася у рамках волонтерської ініціативи #ПісніВійни, про що «Дню» розповіла ініціаторка і втілювачка задуму журналістка Галина Гузьо.

Нагадаю, що соціально-мистецький проект #ПісніВійни тривав у Львові півтора року: від 26 травня 2016 року і до виходу першого альбому до Дня Покрови – Дня захисника України 14 жовтня 2017-го. Компакт-диск об’єднав 15 композицій, написаних воїнами АТО під впливом пережитого на війні на сході України. Усі пісні записані на професійній студії в дуетах атовців-авторів та артистів.

Участь у проекті #ПісніВійни взяли бійці Олександр Рожко, Зиновій Медюх, Богдан Ковальчин, Тарас Гривул, Максим Перев’язко, Андрій Шевчук, Петро Комендат, Сергій Тітаренко, Станіслав Паплінський, Ірина Красота, Ігор Шолтис, Олекса Бик, Роман Семисал та Дар’я Зубенко. А дуети з ними склали чоловічий акапельний секстет «Піккардійська терція», співаки і композитори Павло Табаков та Арсен Мірзоян, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, Фома із групи «Мандри», співачки Ірина Доля, Оксана Муха, Аничка Чеберенчик та Анастасія Приходько, а ще – фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо, Віктор Винник із групи «Мері», співак Тарас Гаврик, сестри Тельнюк, лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк, лідер гурту Ot Vinta Юрій Журавель та бард-волонтер Христина Панасюк.

Щодо відео до 12-го синглу проекту #ПісніВійни, то це дует воїна АТО, добровольця, поета, актора театру і кіно (виконавець однієї з ролей у фільмі «Кіборги») Романа Семисала та сестер Тельнюк. Текст ліричної та зворушливої пісні «Мені тебе не вистачає» написав Роман, а музику створила Леся Тельнюк.

Галина Гузьо розповідає, що на фронт Роман Семисал пішов добровольцем 2014-го. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді. Вірш «Мені тебе не вистачає», який згодом став одним із синглів проекту #ПісніВійни склав на фронті. «Про війну потрібно говорити правду або нічого, – каже Роман. – Вірш «Мені тебе не вистачає» я написав під час першого артилерійського обстрілу. Тоді будь-яке патріотичне роздуте почуття, будь-яке геройство, будь-які «шапкозакидацькі настрої» миттєво з нас вилетіли… Реалії на війні дуже страшні».

«Зараз розвивається окремий музичний жанр – сучасна військова пісня, – вважають Галя і Леся Тельнюк. – І він дуже потрібен саме зараз, коли триває війна, бо це також зброя, це також ліки і протидія. Це те, що розраджує». Виконавиці додають, що проект #ПісніВійни є моментом фіксації нашої нової історичної пам’яті, пісенним укріпленням наших ідеалів, символів та національних кодів.

Переглянути відео до пісні «Мені тебе не вистачає» можна тут.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото «Дню» надала Галина ГУЗЬО.