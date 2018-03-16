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Аваков: Україна не дозволить росіянам голосувати у консульствах РФ

16 березня, 2018 - 17:49
Фото з архіву "Дня"

У день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять в дипломатичні установи Росії на території України, окрім тих, хто має дипломатичні паспорти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у Facebook.

"МВС України повідомляє, що в неділю 18 березня 2018 року режим охорони дипломатичних установ Російської Федерації на території України – в Києві, Харкові, Одесі та Львові – не передбачатиме доступ до цих об’єктів громадян РФ для голосування на виборах", - написав Аваков.

Зазначено, що доступ до установ матимуть особи виключно з дипломатичним статусом. Інші особи і громадяни РФ в цей день на територію диппредставництв допускатися не будуть.

МВС звертається до дипломатів і громадянам Російської Федерації з проханням підкоритися законним вимогам України – не провокувати ситуацію, дотримуватися порядку і законів України.

Джерело: День

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