Біатлоністка Шишкова здобула "срібло" на зимовій Паралімпіаді-2018

Оксана Шишкова поповнила черговою нагородою скарбничку збірної України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані (Республіка Корея). У біатлонній гонці на 12,5 км Шишкова завоювала "срібло" серед спортсменів з порушенням зору, повідомляє "Укрінформ".

На рахунку харків'янки вже п'ять медалей у Пхьончхані - золота, три срібні та бронзова.

В активі збірної України 17 нагород - 5 золотих (одну з яких здобула саме Шишкова), 5 срібних та 7 бронзових медалей.

Нагадаємо, Паралімпіада-2018 триватиме по 18 березня.