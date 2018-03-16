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Біатлоністка Шишкова здобула "срібло" на зимовій Паралімпіаді-2018

16 березня, 2018 - 09:45
Фото Reuters

Оксана Шишкова поповнила черговою нагородою скарбничку збірної України на XII зимових Паралімпійських іграх у Пхьончхані (Республіка Корея). У біатлонній гонці на 12,5 км Шишкова завоювала "срібло" серед спортсменів з порушенням зору, повідомляє "Укрінформ".

На рахунку харків'янки вже п'ять медалей у Пхьончхані - золота, три срібні та бронзова.

В активі збірної України 17 нагород - 5 золотих (одну з яких здобула саме Шишкова), 5 срібних та 7 бронзових медалей. 

Нагадаємо, Паралімпіада-2018 триватиме по 18 березня.

Джерело: День

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