Британська поліція почала розслідування вбивства Глушкова

Поліція почала розслідування вбивства 68-річного російського бізнесмена Миколи Глушкова.

Скотленд-Ярд оголосив про це після отримання доповіді патологоанатома, який визначив причину смерті як удушення, передає The Guardian.

«На даному етапі немає доказів, щоб запропонувати будь-який зв'язок зі спробою вбивств в Солсбері, а також будь-яких доказів того, що він був отруєний», - йдеться в заяві поліції.

Поліція була викликана Лондонською службою швидкої допомоги о 22:46 у понеділок, 12 березня, після того, як Глушков був знайдений мертвим в своєму будинку на проспекті Кларенс, Нью-Мальдів.

До сих пір його смерть вважалася незрозумілою. У четвер, 15 березня, розпочалася спеціальна медична експертиза.