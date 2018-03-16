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Через негоду дві третини України перебуватимуть під червоним рівнем загрози, - Зубко

16 березня, 2018 - 16:24
Фото: rbc.ua

У результаті негоди в Україні найближчими днями дві третини країни будуть перебувати під червоним рівнем загрози. Про це розповів віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає "РБК-Україна".

"Нам потрібно підготуватися...Зараз буде погіршення погоди. Але я хотів би зазначити, що план, який ми підготували минулого разу, був дієвим. Зараз ми бачимо, що дві третини країни будуть під червоним рівнем загрози", - заявив він.

Він також зазначив, що циклон почне рух з південного заходу України, сніговий покрив в Києві складе до 25 см.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через негоду в Україні можливі порушення в роботі об'єктів інфраструктури. Зокрема, за даними "Укравтодору", в результаті двох активних південно-західних циклонів 17-19 березня 2018 року очікуються складні погодні умови, які можуть призвести до порушення руху транспорту.

Раніше ДСНС інформувало, що протягом 17-19 березня в Україні знову очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Джерело: День

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