Cотні мистецьких робіт презентували на "Весняному салоні" у Львові

Сьогодні, 16 березня, у львівському Палаці мистецтв відбулося відкриття щорічного весняно-мистецького вернісажу «Весняний салон». Щоб представити усі роботи для експозиції відвели цілий третій поверх будівлі.

Цей салон уже став доброю традицією для міста. Ось уже протягом кількох останніх років ознаменуванням приходом не лише календарної, а й мистецької весни є відкриття даного вернісажу. А запровадили таку традицію львівська організація НСХУ спільно із Палацом мистецтв.

Кожного року до даного заходу долучаються десятки митців із усієї України. Жодних обмежень перед ними організатори не ставлять – ні вікових, ні територіальних, ні, що найважливіше, мистецьких. Єдине побажання від організаторів – щоб роботи давали відчуття весни, спонукали людей до позитиву та добра.

Через велику кількість учасників в експозиції можна побачити чи не всі жанри мистецтва та техніки. Крім традиційного живопису чи графіки на виставці є також батик, текстиль, шкіра, кераміка, вироби та скульптури зі скла, металу, дерева та багато іншого. Тому навіть найвибагливіший поціновувач мистецтва обов’язково знайде те, що припаде йому до душі.

Триватиме вернісаж аж цілий місяць, щоб чим більше людей змогли оглянути витвори українських митців.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора