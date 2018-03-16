Депутати Херсонської облради дозволили орендувати приміщення кінотеатру, яке відстоювали місцеві активісти

16 березня, під час пленарного засідання сесії Херсонської обласної ради, депутати підтримали проект рішення «Про оголошення конкурсу на право оренди комплексу будівель та споруд, що знаходиться на балансі комунального підприємства «Кіновідеопрокат». Йдеться, в тому числі, про будівлю старого кінотеатру «Ілюзіон» по вул. Гімназична 30А, в якому місцеві активісти облаштували мистецький простір під назвою Art Hub. Тут проходили кінопокази, засідання філософського клубу, лекції і тренінги з цікавими спікерами тощо.

Минулого року ми слідкували за цією ситуацією і присвятили їй кілька матеріалів. Суперечка за будівлю між активістами і представниками обласної влади тривала більше року. Art Hub хотіли виселити з «Ілюзіону» під різними приводами: аварійність будівлі, великі затрати на опалення, пожежна небезпека будівлі та інші. Активісти висловлювали обурення в соцмережах, збиралися на мітинги під кінотеатром, але це виявилось марним і недієвим. Очікування про те, що на старому культурному об’єкті просто хочуть заробити, нарешті документально укріпилось на сесії. Хоча ще рік тому голова обласної ради Владислав Мангер обіцяв артхабівцям зберегти «Ілюзіон» як мистецький простір. Восени минулого року міський голова Херсона Володимир Миколаєнко звернувся до облради з пропозицією передати кінотеатр до комунальної власності міста, аби зберегти історичну будівлю і підтримати культурний центр. Однак обласні депутати на це не погодились.

Як зазначено в рішенні облради, основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу: надання низки довідок, усунення порушень у сфері пожежної та техногенної безпеки, а також здійснення ремонтно-відновлювальних робіт комплексу будівель.

Проти оголошення конкурсу на право оренди в такому форматі публічно виступив лише один депутат облради – Олександр Шумей. Він заявив, що необхідно врахувати соціально-культурне середовище, яке склалося навколо об’єкта. «Неодноразово збиралася громадськість, яка каже, що для багатьох людей це місце має певний сенс і певну цінність не лише як об’єкт комунальної власності громади... Давайте не ввійдемо в історію як люди, які розпочали процес зникнення останнього кінотеатру чи приміщення, яке використовувалося під кінотеатр», – заявив Шумей. Однак більшістю в 51 голос «ЗА» депутати оголосили конкурс на право оренди «Ілюзіону».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон