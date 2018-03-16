Депутати ходять у Раду озброєні, - Савченко

«Дуже багато народних депутатів ходить у сесійну залу зі зброєю» - заявила Надія Савченко, відповідаючи на питання про те, чи можливо було занести у сесійну залу ВР зброю, яку в неї ніби то було вилучено, в ефірі телеканалу ZIK у програмі HARD з Влащенко.

Вона підкреслила, що у цьому немає нічого дивного і запевнила, що неоднаразово бачила озброєних депутатів на власні очі.

«Визначено статтею 80 Конституції України, що Народного депутата, його автомобіль та його помешкання не мають права обшукувати без наданого на то дозволу, тому дуже багато народних депутатів ходить в сесійну залу зі зброєю» - пояснила Савченко.

Надія Савченко заявила, що були випадки, коли у сесійній залі було чутно клацання затворів.

«Коли атмосфера була особливо напружена, в Раді починали перезаряджати зброю», - заявила Савченко.

«Багато хто в ті часи, коли Яценюк ще був прем’єром, готові були «пускати кулю в лоба». Тоді ще залишався майданівський дух. Зараз він помер» - заявила Савченко.

У підсумку Савченко сказала, що немає нічого дивного у тому, що народні депутати ходять у Раду зі зброєю, адже ця зброя нагородна і посадовці мають на неї дозвіл.

Нагадаємо, під час засідання парламенту 15 березня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що внесе подання до Верховної Ради на притягнення до відповідальності, затримання і арешт народного депутата Надії Савченко, оскільки вона, за його словами, планувала теракт у залі парламенту.

Пізніше повідомлялося, що Верховна Рада України виключила народного депутата Надію Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони. За відповідний проект постанови № 5543 проголосували 261 депутат, при мінімальній необхідності 226.

Надія Савченко у відповідь виступила на брифінгу із низкою різких заяв. А саме Савченко звинуватила Генпрокурора Юрія Луценка і спікера парламенту Андрія Парубія у злочинах, які були скоєні під час подій на Майдані.

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