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Доба в АТО: Бойовики 4 рази порушили умови повного припинення вогню

16 березня, 2018 - 08:29
Фото Reuters

На Донбасі минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували порушувати умови повного припинення вогню, здійснивши чотири обстріли позицій сил АТО. Про це у п'ятницю, 16 березня, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"На Луганському напрямку ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших укріпленнях неподалік населених пунктів Луганське та Станиця Луганська", - йдеться у повідомленні.

Також на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного і Лебединського.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Джерело: День

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