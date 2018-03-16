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Іран слідує російському прикладу, втручаюсь у вибори Іраку, - Меттіс

16 березня, 2018 - 10:44
Фото Reuters

Міністр оборони США Джейс Меттіс звинуватив Іран у намаганнях вплинути на парламентські вибори в Іраку.

"Ми маємо тривожні докази, що Іран намагається вплинути, використовуючи гроші, на іракські вибори. Вони намагаються грошима вплинути на кандидатів, зібрати голоси", - сказав Меттіс під час повернення до Вашингтону з Близького Сходу й Афганістану, передає Reuters.

Він також зазначив, що своїми діями Іран бере приклад з РФ, яку звинувачують у втручанні в американські президентські вибори 2016 року.

"Іран слідує російському прикладу, втручаюсь у вибори Іраку", - сказав міністр.

Нагадаємо, парламентські вибори в Іраку відбудуться 12 травня.

Джерело: День

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