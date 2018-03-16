Канада надасть близько $10 млн гуманітарної допомоги понад мільйону палестинців

Канада виділить близько 10 млн доларів для надання гуманітарної допомоги палестинським біженцям у Секторі Газа та на Західному березі ріки Йордан.

Про це заявила міністр міжнародного розвитку Канади Марі-Клод Бібо, повідомляє Укрінформ.

«Палестинські біженці перебувають у важкій гуманітарній ситуації. Сьогоднішнє виділення термінового фінансування дозволить надати гуманітарну допомогу, що вдовольнить потреби найбідніших та найбільш уразливих палестинських біженців на Західному березі та в Газі», - сказала Бібо.

У її відомстві додали, що виділені кошти дозволять надати продукти харчування й іншу необхідну гуманітарну допомогу понад 1 млн осіб.

«Канада готова надавати гуманітарну допомогу й реагувати на потреби найбідніших та найбільш уразливих. Палестинські біженці стикаються із високим рівнем бідності, безробіття й продовольчої незахищеності. Допомагаючи вдовольнити їх гуманітарні потреби, Канада також робить свій внесок у стабільність в регіоні», - запевнили у міністерстві міжнародного розвитку.

У Канаді також пообіцяли виявляти «належну обачність» у подальшому виділенні фінансової підтримки.