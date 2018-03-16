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Літак НАТО провів розвідку біля кордонів РФ у балтійському регіоні

16 березня, 2018 - 10:03
Фото: Twitter

Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління НАТО E-3A Sentry AWACS, здатний здійснювати радіоелектронну розвідку на сотні кілометрів вглиб території противника, в четвер зробив черговий розвідувальний політ біля кордонів Калінінградської, Ленінградської і Псковської областей, свідчать моніторингові дані західних авіаційних ресурсів, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

За їхніми відомостями, літак командування НАТО з бортовим номером LX-N90458 і позивним NATO06, що вилетів з авіабази Гайленкірхен в Німеччині, здійснив проліт довкола південних і східних сухопутних кордонів Калінінградської області в небі над Польщею і Литвою. Потім, перелетівши в повітряний простір Естонії, він встав в коло над північним сходом країни і півднем Фінської затоки і протягом декількох годин курсував поблизу західних районів Ленінградської і Псковської областей.

Як повідомлялося, напередодні розвідувальні літаки США, командування НАТО і Великої Британії також проводили польоти біля кордонів Калінінградської, Ленінградської і Псковської областей та поблизу північних рубежів Росії. Зокрема, британський літак повітряної розвідки та управління нанесенням ударів Sentinel R.1 з бортовим номером ZJ690 вилітав з авіабази Уоддінгтон в Англії на завдання до російських кордонів біля району Баренцева моря.

 

Джерело: Інтерфакс-Україна

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