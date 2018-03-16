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Ломаченко та Усик можуть завоювати спеціальні чемпіонські пояси WBA

16 березня, 2018 - 12:39
Фото klitschko-brothers.com

Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендоса повідомив, що його організація виготовить спеціальні версії чемпіонських поясів до п'яти майбутніх титульних боїв. До таких поєдинків потрапили й бої за участю українців: Олександр Усик - Мурат Гассієв (Росія) та Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес (Венесуела), інформує Klitschko-brothers.com.

"Чемпіонські пояси вирізнятимуться наявністю силуета бійців, а також виконаними із золота елементами із зазначенням дати та місця проведення бою", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Усик зустрінеться з Гассієвим 11 травня у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії у Джидді (Саудівська Аравія), а Ломаченко з Лінаресом 12 травня - у Нью-Йорку (США).

Джерело: День

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