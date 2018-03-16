Ломаченко та Усик можуть завоювати спеціальні чемпіонські пояси WBA

Президент Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) Хільберто Мендоса повідомив, що його організація виготовить спеціальні версії чемпіонських поясів до п'яти майбутніх титульних боїв. До таких поєдинків потрапили й бої за участю українців: Олександр Усик - Мурат Гассієв (Росія) та Василь Ломаченко - Хорхе Лінарес (Венесуела), інформує Klitschko-brothers.com.

"Чемпіонські пояси вирізнятимуться наявністю силуета бійців, а також виконаними із золота елементами із зазначенням дати та місця проведення бою", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Усик зустрінеться з Гассієвим 11 травня у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії у Джидді (Саудівська Аравія), а Ломаченко з Лінаресом 12 травня - у Нью-Йорку (США).