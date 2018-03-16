Макрон бойкотував стенд РФ на Паризькому книжковому салоні

Президент Франції Еммануель Макрон в контексті подій в Солсбері проігнорував російський стенд на міжнародному книжковому салоні в Парижі, де Росія цього року є почесним гостем.

Про це написало видання Huffington Post з посиланням на свої джерела в Єлисейському палаці напередодні візиту Макрона.

«Це досить символічний жест, оскільки Росія є почесним гостем цієї найбільшої літературної події року у Франції, участь в якій беруть 38 запрошених авторів», - вказує видання.

Видання також пояснило, що рішення було прийняте «в контексті Солсбері».

Інші ЗМІ повідомили, що рішення було прийняте після телефонної розмови Макрона з британською прем’єркою Терезою Мей.

Як відомо, серед запрошених на захід російських авторів є суперечливі постаті. Зокрема, на книжковому салоні присутній російський письменник Захар Прилєпін - учасник бойових дій на сході України на боці так званої "ДНР", проти участі якого виступили українці Франції, звернувшись з листом до МЗС та мінкультури Франції.

Бойкот Макрона відзначив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter. Він також повідомив, що біля українського стенду французькому Президенту презентували переклад оповідань Олега Сенцова.

“Президент Франції Макрон на Паризькому книжковому салоні відмовився підходити до росіян. Поблизу нашого стенду йому презентували переклад оповідань Олега Сенцова. Радий, що стенд відбувся за підтримки МЗС”, - йдеться в повідомленні.

Відмітимо також, що під час Паризького книжкового салону Президенту Макрону було передано книгу оповідань Олега Сенцова у французькому перекладі. Про це посольство України у Франції написало на своїй сторінці у Facebook.