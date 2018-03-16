Меркель і Макрон презентують дорожню карту реформи ЄС у червні

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон на саміті у червні презентують план реформи ЄС.

Про це обоє лідерів оголосили після переговорів у Парижі, повідомляє ЄП з посиланням на Deutsche Welle.

Ангела Меркель і Еммануель Макрон заявили, що план реформ повинен протистояти викликам, які створює Brexit та зростання популізму в ЄС. Лідери також засудили Росію за її роль в отруєнні російського екс-шпигуна в Солсбері.

Меркель привітала заклик Франції до сміливої реформи єврозони.

"Щодо зміцнення економічного і валютного союзу, нам потрібно мати на увазі, що нам необхідно стабілізувати євро... У нашій спільній європейській політиці ми хочемо показати результати. Як європейці ми будемо непереможними, якщо залишимося єдиними", - сказала Меркель на прес-конференції разом з президентом Макроном.

Лідери оголосили, що вони проведуть серію зустрічей з цілої низки напрямків напередодні саміту лідерів ЄС в червні.

"Від тепер і до червня ми будемо приділяти особливу увагу монетарному та фінансово-економічному союзу, міграції, обороні і торговельній політиці - всім основними напрямками", - сказав Макрон. "Ми запропонуємо чітку і амбітну дорожню карту у всіх цих сферах до червня", - додав він.

"Це відкриває важливу главу у наступні три місяці, і важливу главу для довгострокових перспектив Європи", - резюмував Макрон.

Нагадаємо, що Порошенко на початку квітня відвідає Німеччину з робочим візитом.