У перемоги багато батьків, поразка, як правило, сирота.
Джон Фіцджералд Кеннеді, 35-ий президент США, лауреат Пулітцерівської премії

Мешканців окупованого Донбасу скликають на військові збори, - Гуцуляк

16 березня, 2018 - 16:18
Фото: YouTube

Російське командування на окупованому Донбасі призиває на воєнні збори місцевих жителів віком від 18 до 50 років. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“На базі однієї з частин російсько-окупаційних військ здійснюється підготовка призову на збори місцевих мешканців віком від 18 до 50 років. Передбачається, що призвані на ці збори особи, невдовзі продовжать підготовку в одному з навчальних центрів РФ на території Ростовської області Росії”, — повідомив Д.Гуцуляк.

Також він зазначив, що російське командування надає обіцянку, що тим особам, які пройдуть збори, пізніше буде надаватись перевага при призначенні на посади у підрозділах ЗС РФ.

 

Джерело: УНН

Більше новин

Британська поліція почала розслідування вбивства Глушкова
Аваков: Україна не дозволить росіянам голосувати у консульствах РФ
Порошенко призначив командувача Об’єднаних сил
Порошенко відвідав Катеринівку та Золоте в Луганській області
У Криму залишилась одна українська школа, - Фонд відкрита політика
Уряд планує прийняти рішення про розірвання економічного співробітництва з РФ

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 