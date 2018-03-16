Мешканців окупованого Донбасу скликають на військові збори, - Гуцуляк

Російське командування на окупованому Донбасі призиває на воєнні збори місцевих жителів віком від 18 до 50 років. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“На базі однієї з частин російсько-окупаційних військ здійснюється підготовка призову на збори місцевих мешканців віком від 18 до 50 років. Передбачається, що призвані на ці збори особи, невдовзі продовжать підготовку в одному з навчальних центрів РФ на території Ростовської області Росії”, — повідомив Д.Гуцуляк.

Також він зазначив, що російське командування надає обіцянку, що тим особам, які пройдуть збори, пізніше буде надаватись перевага при призначенні на посади у підрозділах ЗС РФ.